Traffico Roma del 13-05-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI 13 MAGGIO 2019 ORE 18:20 D.R.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI …..

AL PORTUENSE CHIUSA AL TRAFFICO VIA DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA

ANTONIO MEUCCI, PER UN INCIDENTE CON UN VEICOLO RIBALTATO

FORTI RIPERCUSSIONI IN VIA QUIRINO MAJORANA E IN VIA ODERISI DA GUBBIO

INOLTRE, IN ZONA CI SONO RALLENTAMENTI SULLA VIA PORTUENSE PER UN VEICOLO

IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI VICOLO CLEMENTI

RALLENTAMENTI IN VIA LEONE XIII TRA VIA AURELIA ANTICA E PIAZZA PIO XI

STESSA SITUAZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA TRA PIAZZALE CLODIO E

PIAZZALE MARESCIALLO GIARDINO.

TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE A TRATTI SI RALLENTA CON CODE LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA

RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA NOMENTANA E LA

PRENESTINA.

A TOR VERGATA OGGI È INIZIATA LA SECONDA FASE DEI LAVORI IN VIA DEL

FONTANILE DI CARCARICOLA, SINO AL 18 MAGGIO CHIUSO IL TRATTO TRA VIA DI

CARCARICOLA E VIALE DELLA SORBONA.

QUESTA NOTTE IN PROGRAMMA LAVORI ALL’IMPIANTO SEMAFORICO DI PIAZZA DI PONTE

UMBERTO I, CHIUSA TRA 21 DI QUESTA SERA E LE ORE 5.30 DI DOMANI MATTINA;

LA CHIUSURA SI RIPETERÀ DOMANI, A PARTIRE DALLE ORE 14.00 SINO A

CONCLUSIONE DEI LAVORI.

IL CANTIERE

RICHIEDERA’ LA CHIUSURA DI VIA MONTE BRIANZO IN DIREZIONE ZANARDELLI.

È TUTTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma