Traffico Roma del 13-05-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 13 MAGGIO 2019 ORE 18:20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI …..
AL PORTUENSE CHIUSA AL TRAFFICO VIA DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA
ANTONIO MEUCCI, PER UN INCIDENTE CON UN VEICOLO RIBALTATO
FORTI RIPERCUSSIONI IN VIA QUIRINO MAJORANA E IN VIA ODERISI DA GUBBIO
INOLTRE, IN ZONA CI SONO RALLENTAMENTI SULLA VIA PORTUENSE PER UN VEICOLO
IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI VICOLO CLEMENTI
RALLENTAMENTI IN VIA LEONE XIII TRA VIA AURELIA ANTICA E PIAZZA PIO XI
STESSA SITUAZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA TRA PIAZZALE CLODIO E
PIAZZALE MARESCIALLO GIARDINO.
TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE A TRATTI SI RALLENTA CON CODE LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA
RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA NOMENTANA E LA
PRENESTINA.
A TOR VERGATA OGGI È INIZIATA LA SECONDA FASE DEI LAVORI IN VIA DEL
FONTANILE DI CARCARICOLA, SINO AL 18 MAGGIO CHIUSO IL TRATTO TRA VIA DI
CARCARICOLA E VIALE DELLA SORBONA.
QUESTA NOTTE IN PROGRAMMA LAVORI ALL’IMPIANTO SEMAFORICO DI PIAZZA DI PONTE
UMBERTO I, CHIUSA TRA 21 DI QUESTA SERA E LE ORE 5.30 DI DOMANI MATTINA;
LA CHIUSURA SI RIPETERÀ DOMANI, A PARTIRE DALLE ORE 14.00 SINO A
CONCLUSIONE DEI LAVORI.
IL CANTIERE
RICHIEDERA’ LA CHIUSURA DI VIA MONTE BRIANZO IN DIREZIONE ZANARDELLI.
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma