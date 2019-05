Traffico Roma del 13-05-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 13 MAGGIO 2019 ORE 19:50 MAX MAR

PRUDENZA SULLA VIA FLAMINIA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA FOSSO

DELLA CRESCENZA.

STESSA SITUAZIONE IN CENTRO IN VIA DEL QUIRINALE IN PROSSIMITA’ DI VIA

DELLA CONSULTA E IN VIA LA SPEZIA.

RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA PIAZZA IRNERIO E VIA AGOSTINO RICHELMY

PRUDENZA POI NEL PERCORRERE VIA NOMENTANA , I SEMAFORI SONO FUORI USO

ALL’ALTEZZA DI VIALE XXI APRILE

TRAFFICATA VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA DEI COLLI DELLA FARNESINA E VIALE

DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI

TRAFFICATAANCHE LA VIA PONTINA CON RALLENTAMENTI TRA LA CRISTOFORO

COLOMBO E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA..

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER SEGNALARE LEGGERI RALLENTAMENTI

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA APPIA

ANCORA POCHI GIORNI E ARRIVERA’ A ROMA NELLA SERATA DEL 16 MAGGIO LA MILLE

MIGLIA, PER MOLTI LA CORSA PIU’ BELLA DEL MONDO.

430 VETTURE SFILERANNO DA VIA VENETO LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE.

PERTANTO GIA’ DA DOMANI A PARTIRE DALLE ORE 07 DEL MATTINO VERRANNO CHIUSE

AL TRAFFICO, ALCUNI TRATTI DI PIAZZALE BRASILE, VIA VITTORIO VENETO, VIA

LAZIO , VIA SICILIA E VIA LOMBARDIA SINO AL 18 MAGGIO.

INFINE PROSEGUE L’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL’IMPIANTO SEMAFORICO

DI PIAZZA DI PONTE UMBERTO I,. CHE RIMARRA’ CHIUSA A PARTIRE DALLE ORE 21

DI QUESTA SERA SINO ALLE ORE 5.30 DI DOMANI MATTINA E POI CHIUDERA’ DI

NUOVO DOMANI A PARTIRE DALLE ORE 14.00 SINO A CONCLUSIONE DEI LAVORI. IL

CANTIERE RICHIEDERA’ LA CHIUSURA DI VIA MONTE BRIANZO IN DIREZIONE

ZANARDELLI.

DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI

