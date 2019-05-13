Traffico Roma del 13-05-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 13 MAGGIO 2019 ORE 19:50 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
PRUDENZA SULLA VIA FLAMINIA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA FOSSO
DELLA CRESCENZA.
STESSA SITUAZIONE IN CENTRO IN VIA DEL QUIRINALE IN PROSSIMITA’ DI VIA
DELLA CONSULTA E IN VIA LA SPEZIA.
RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA PIAZZA IRNERIO E VIA AGOSTINO RICHELMY
PRUDENZA POI NEL PERCORRERE VIA NOMENTANA , I SEMAFORI SONO FUORI USO
ALL’ALTEZZA DI VIALE XXI APRILE
TRAFFICATA VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA DEI COLLI DELLA FARNESINA E VIALE
DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI
TRAFFICATAANCHE LA VIA PONTINA CON RALLENTAMENTI TRA LA CRISTOFORO
COLOMBO E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA..
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER SEGNALARE LEGGERI RALLENTAMENTI
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA APPIA
ANCORA POCHI GIORNI E ARRIVERA’ A ROMA NELLA SERATA DEL 16 MAGGIO LA MILLE
MIGLIA, PER MOLTI LA CORSA PIU’ BELLA DEL MONDO.
430 VETTURE SFILERANNO DA VIA VENETO LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE.
PERTANTO GIA’ DA DOMANI A PARTIRE DALLE ORE 07 DEL MATTINO VERRANNO CHIUSE
AL TRAFFICO, ALCUNI TRATTI DI PIAZZALE BRASILE, VIA VITTORIO VENETO, VIA
LAZIO , VIA SICILIA E VIA LOMBARDIA SINO AL 18 MAGGIO.
INFINE PROSEGUE L’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL’IMPIANTO SEMAFORICO
DI PIAZZA DI PONTE UMBERTO I,. CHE RIMARRA’ CHIUSA A PARTIRE DALLE ORE 21
DI QUESTA SERA SINO ALLE ORE 5.30 DI DOMANI MATTINA E POI CHIUDERA’ DI
NUOVO DOMANI A PARTIRE DALLE ORE 14.00 SINO A CONCLUSIONE DEI LAVORI. IL
CANTIERE RICHIEDERA’ LA CHIUSURA DI VIA MONTE BRIANZO IN DIREZIONE
ZANARDELLI.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma