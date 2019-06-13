Traffico Roma del 13-06-2019 ore 07:30
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NOTIZIARIO ROMA GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 7.20 MAVE
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE DI ACCESSO IN CITTA’, C’E’ UNA
LUNGA CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA
TANGENZIALE EST, AUTO IN FILA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI
DUE PONTI
SULLA VIA SALARIA SOLITE CODE IN DIREZIONE DELLATANGENZIALE DALLO SVINCOLO
PER FIDENE ALL’AEROPORTO DELL’URBE
ANCHE IN TANGENZIALE SI STANNO FORMANDO CODE DIREZIONE STADIO TRA LA
SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI
UN INCIDENTE , SULLA VIA CASILINA PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI VERMICINO
DIREZIONE CENTRO
ED INFINE SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA
CASILINA E ARDEATINA , RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA
E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma