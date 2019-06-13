Traffico Roma del 13-06-2019 ore 08:00
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NOTIZIARIO ROMA GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 7.50 MAVE
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
UN INCIDENTE , SULLA VIA CASILINA PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI VERMICINO
DIREZIONE CENTRO
SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA
E ARDEATINA , RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E LO
SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA , TRA FLAMINIA E CASSIA E E TRA CASAL DEL
MARMO E PISANA
C’E’ UNA LUNGA CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA
TANGENZIALE EST, AUTO IN FILA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI
DUE PONTI
SULLA VIA SALARIA SOLITE CODE IN DIREZIONE DELLATANGENZIALE DALLO SVINCOLO
PER FIDENE ALL’AEROPORTO DELL’URBE
ANCHE IN TANGENZIALE SI STANNO FORMANDO CODE DIREZIONE STADIO TRA LA
SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma