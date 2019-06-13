Traffico Roma del 13-06-2019 ore 09:00
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NOTIZIARIO ROMA GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 8.20 MAVE
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SU VIA ARDEATINA TRA TRA IL DIVINO AMORE E IL
RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI
FIORANELLO
UN INCIDENTE , SULLA VIA CASILINA PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI VERMICINO
DIREZIONE CENTRO
ALTRO INCIDENTE IN VIA TRIONFALE CON CODE IN DIREZIONE TRA VIA GIUSEPPE
BARELLAI E VIA DI TORRE VECCHIA DIREZIONE PINETA SACCHETTI
BREVI CODE PER INCIDENTE ANCHE IN PIAZZA DI CINECITTA’ ALL’ALTEZZA DI VIALE
PALMIRO TOGLIATTI NELLE DUE DIREZIONI
SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA
E ARDEATINA , RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E LO
SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA , TRA FLAMINIA E CASSIA E E TRA CASAL DEL
MARMO E PISANA
C’E’ UNA LUNGA CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA
TANGENZIALE EST,
ANCHE IN TANGENZIALE CODE DIREZIONE STADIO TRA LA SALARIA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI MENTRE VERSO SAN GIOVANNI SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI
DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24
SULLA VIA SALARIA CODE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE DALLA MOTORIZZAZIONE
CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE, AUTO IN FILA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA
LABARO A VIA DEI DUE PONTI
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma