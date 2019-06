Traffico Roma del 13-06-2019 ore 09:30

NOTIZIARIO ROMA GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 9.20 MAVE

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA

DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI E

UN INCIDENTE TRA CASILINA E LAURENTINA E TRA ARDEATINA E PONTINA,

RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA ,

TRA SALARIA E CASAL DEL MARMO PER LAVORI E UN INCIDENTE E TRA LA ROMA

FIUMICINO E L’ARDEATINA

CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SU VIA ARDEATINA TRA IL DIVINO AMORE E IL

RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI

FIORANELLO

ALTRO INCIDENTE IN VIA TRIONFALE CON CODE TRA VIA GIUSEPPE BARELLAI E VIA

DI TORRE VECCHIA DIREZIONE PINETA SACCHETTI

BREVI CODE PER INCIDENTE ANCHE IN PIAZZA DI CINECITTA’ , SULLA TUSCOLANA,

ALL’ALTEZZA DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI NELLE DUE DIREZIONI

C’E’ UNA LUNGA CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA

TANGENZIALE EST, MA ANCHE IN DIREZIONE DEL RACCORDO TROVIAMO CODE A

PARTIRE DA TOR CERVARA

ANCHE IN TANGENZIALE CODE DIREZIONE STADIO TRA LA SALARIA E VIA DEI CAMPI

SPORTIVI MENTRE VERSO SAN GIOVANNI SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI

DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24

SULLA VIA SALARIA CODE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE DALLA MOTORIZZAZIONE

CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE, AUTO IN FILA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA

LABARO A VIA DEI DUE PONTI

Massimo Veschi

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma