Traffico Roma del 13-06-2019 ore 09:30
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NOTIZIARIO ROMA GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 9.20 MAVE
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI E
UN INCIDENTE TRA CASILINA E LAURENTINA E TRA ARDEATINA E PONTINA,
RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA ,
TRA SALARIA E CASAL DEL MARMO PER LAVORI E UN INCIDENTE E TRA LA ROMA
FIUMICINO E L’ARDEATINA
CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SU VIA ARDEATINA TRA IL DIVINO AMORE E IL
RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI
FIORANELLO
ALTRO INCIDENTE IN VIA TRIONFALE CON CODE TRA VIA GIUSEPPE BARELLAI E VIA
DI TORRE VECCHIA DIREZIONE PINETA SACCHETTI
BREVI CODE PER INCIDENTE ANCHE IN PIAZZA DI CINECITTA’ , SULLA TUSCOLANA,
ALL’ALTEZZA DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI NELLE DUE DIREZIONI
C’E’ UNA LUNGA CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA
TANGENZIALE EST, MA ANCHE IN DIREZIONE DEL RACCORDO TROVIAMO CODE A
PARTIRE DA TOR CERVARA
ANCHE IN TANGENZIALE CODE DIREZIONE STADIO TRA LA SALARIA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI MENTRE VERSO SAN GIOVANNI SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI
DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24
SULLA VIA SALARIA CODE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE DALLA MOTORIZZAZIONE
CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE, AUTO IN FILA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA
LABARO A VIA DEI DUE PONTI
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma