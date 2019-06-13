Traffico Roma del 13-06-2019 ore 10:30
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 9.50 MAVE
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI E
UN INCIDENTE TRA CASILINA E LAURENTINA E TRA ARDEATINA E PONTINA,
RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA
CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SU VIA ARDEATINA TRA IL DIVINO AMORE E IL
RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI
FIORANELLO
ALTRO INCIDENTE IN VIA TRIONFALE CON CODE TRA VIA GIUSEPPE BARELLAI E VIA
DI TORRE VECCHIA DIREZIONE PINETA SACCHETTI
C’E’ UNA LUNGA CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA
TANGENZIALE EST, MA ANCHE IN DIREZIONE DEL RACCORDO TROVIAMO CODE A
PARTIRE DA TOR CERVARA
ANCHE IN TANGENZIALE CODE DIREZIONE STADIO TRA via dei monti tiburtini E
VIA DEI CAMPI SPORTIVI
SULLA VIA SALARIA CODE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE DALLA MOTORIZZAZIONE
CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE, AUTO IN FILA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA
LABARO A VIA DEI DUE PONTI
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma