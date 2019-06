Traffico Roma del 13-06-2019 ore 10:30

NOTIZIARIO ROMA GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 9.50 MAVE

SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI E

UN INCIDENTE TRA CASILINA E LAURENTINA E TRA ARDEATINA E PONTINA,

RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA

CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SU VIA ARDEATINA TRA IL DIVINO AMORE E IL

RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI

FIORANELLO

ALTRO INCIDENTE IN VIA TRIONFALE CON CODE TRA VIA GIUSEPPE BARELLAI E VIA

DI TORRE VECCHIA DIREZIONE PINETA SACCHETTI

C’E’ UNA LUNGA CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA

TANGENZIALE EST, MA ANCHE IN DIREZIONE DEL RACCORDO TROVIAMO CODE A

PARTIRE DA TOR CERVARA

ANCHE IN TANGENZIALE CODE DIREZIONE STADIO TRA via dei monti tiburtini E

VIA DEI CAMPI SPORTIVI

SULLA VIA SALARIA CODE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE DALLA MOTORIZZAZIONE

CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE, AUTO IN FILA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA

LABARO A VIA DEI DUE PONTI

Massimo Veschi

