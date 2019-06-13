Traffico Roma del 13-06-2019 ore 11:30
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NOTIZIARIO ROMA GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 11.20 MAVE
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
PARTIAMO DALLA VIA SALARIA DOVE OLTRE ALLE CODE CAUSATE DA I LAVORI IN
CORSO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
ALL’AEROPORTO DELL’URBE, DA POCO SI STANNO FORMANDO CODE ANCHE IN
CARREGGIATA OPPOSTA TRA VIA CORTONA E E IL RACCORDO ANULARE
SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI
TRA PRENESTINA E ARDEATINA, NORMALIZZATA LA CIRCOLAZIONE SUL RESTO
DELL’ANELLO
IN TANGENZIALE TROVIAMO CODE DIREZIONE STADIO TRA SALARIA E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI
ALL’EUR POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE EUROPA
IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLA FISICA
ALTRO INCIDENTE IN VIA DI SELVA CANDIDA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA RISERVA
GRANDE, ANCHE IN QUESTO CASO SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma