Traffico Roma del 13-06-2019 ore 12:30

PARTIAMO DALLA VIA SALARIA DOVE OLTRE ALLE CODE CAUSATE DA I LAVORI IN

CORSO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE

ALL’AEROPORTO DELL’URBE, DA POCO SI STANNO FORMANDO CODE ANCHE IN

CARREGGIATA OPPOSTA TRA VIA CORTONA E E IL RACCORDO ANULARE

SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI

TRA PRENESTINA E ARDEATINA, NORMALIZZATA LA CIRCOLAZIONE SUL RESTO

DELL’ANELLO

IN TANGENZIALE TROVIAMO CODE DIREZIONE STADIO TRA SALARIA E VIA DEI

CAMPI SPORTIVI

ALL’EUR POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE EUROPA

IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLA FISICA

ALTRO INCIDENTE IN VIA DI SELVA CANDIDA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA RISERVA

GRANDE, ANCHE IN QUESTO CASO SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI

