Traffico Roma del 13-06-2019 ore 13:30

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER

TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA.

A COLLI ANIENE POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE BATTISTA

BARDANZELLU ALL’ALTEZZA DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI

DUE PONTI, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE DEL

RACCORDO ANULARE ED ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO.

TRAFFICO INTENSO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI CON RALLENTAMENTI DALLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA EMMA PERODI, IN DIREZIONE VIA DI BOCCEA.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIA

TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA – L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE.

SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, TRAFFICO RALLENTATO SU VIA CILICIA.

RICORDIAMO CHE IN ZONA SAN GIOVANNI SONO COMINCIATI I LAVORI AL MANTO

STRADALE IN VIA FALERIA. DEVIATE DIVERSE LINEE BUS.

