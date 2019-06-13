Traffico Roma del 13-06-2019 ore 15:30
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NOTIZIARIO ROMA GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 15.20 RB
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER
TRAFFICO DALLA CENTRALE DEL LATTE ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA C. COLOMBO A VIA TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI
VIA VITTORIO MONTIGLIO IN DIREZIONE DI VIA DI BOCCEA.
IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE
IN AUGUSTA NEL SOTTOPASSO IN DIREZIONE FLAMINIO.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
IN DIREZIONE ROMA CENTRO: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO
IL CENTRO CITTÀ..
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIA
TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA – L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE.
SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, TRAFFICO RALLENTATO SU VIA CILICIA.
RICORDIAMO CHE IN ZONA SAN GIOVANNI SONO COMINCIATI I LAVORI AL MANTO
STRADALE IN VIA FALERIA. DEVIATE DIVERSE LINEE BUS.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma