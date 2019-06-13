Traffico Roma del 13-06-2019 ore 17:30
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NOTIZIARIO ROMA GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 17.50 RB
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI E
CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD FINO A VIA CASILINA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA – FIUMICINO A VIA
TUSCOLANA.
ALLA GARBATELLA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLE SETTE CHIESE AL
BIVIO CON VIA DI SANTA PETRONILLA
CODE SPER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA
IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, DALLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST
VERSO SAN GIOVANNI, ALTRI RALLENTAMENTI DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA
A24 ROMA – L’AQUILA E SU VIALE CASTRENSE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA – L’AQUILA RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO A
TORCERVA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
A SAN GIOVANNI LAVORI AL MANTO STRADALE IN VIA FALERIA; DEVIATE DIVERSE
LINEE BUS.
LAVORI NOTTURNI SUL RACCORDO ANULARE: TRA LE 22 E LE 5, QUESTA SERA E
DOMANI SERA, CHIUSE LE RAMPE CHE DAL RACCORDO ANULARE IMMETTONO SULLA
DIRAMAZIONE ROMA NORD DELLA A1,
PER LE PROVENIENZE SIA DALLA CARREGGIATA INTERNA CHE DALLA CARREGGIATA
ESTERNA; IN ALTERNATIVA, L’INGRESSO CONSIGLIATO È SALARIA/SETTEBAGNI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma