Traffico Roma del 13-06-2019 ore 18:30
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NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019 ORE 18:20 I.V.
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E DA
BUFALOTTA A VIA PRENESTINA IL TUTTO IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE IN
ESTERNA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA
CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO ANULARE IN
DIREZIONE FUORI ROMA
SEMPRE IN USCITA DA ROMA, SI STA IN CODA, SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA CORSO
DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE E SULLA VIA CASSIA A PARTIRE DA VIA DEI DUE
PONTI
SULLA TANGENZIALE EST: TRAFFICO INCOLONNATO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A
VIA SALARIA, DA TIBURTINA – PORTONACCIO ALLA ROMA L’AQUILA E DA LARCO
PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
SULLA ROMA FIUMICINO CODE DA PARCO DE MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA IN
DIREZIONE EUR
CODE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA
DIREZIONE OSTIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma