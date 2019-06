Traffico Roma del 13-06-2019 ore 18:30

NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019 ORE 18:20 I.V.

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E DA

BUFALOTTA A VIA PRENESTINA IL TUTTO IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE IN

ESTERNA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA

CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO ANULARE IN

DIREZIONE FUORI ROMA

SEMPRE IN USCITA DA ROMA, SI STA IN CODA, SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA CORSO

DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE E SULLA VIA CASSIA A PARTIRE DA VIA DEI DUE

PONTI

SULLA TANGENZIALE EST: TRAFFICO INCOLONNATO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A

VIA SALARIA, DA TIBURTINA – PORTONACCIO ALLA ROMA L’AQUILA E DA LARCO

PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

SULLA ROMA FIUMICINO CODE DA PARCO DE MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA IN

DIREZIONE EUR

CODE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA

DIREZIONE OSTIA

