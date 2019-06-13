Traffico Roma del 13-06-2019 ore 19:30
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NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019 ORE 19:20 R.B.
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE CASSIA BIS E
SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE ANCHE PER UN INCIDENTE DALLA
BUFALOTTA ALLA PRENESTINA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA ROMA
FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.
AL TUSCOLANO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA APPIA NUOVA
AL BIVIO CON VIA VETURIA IN DIREZIONE CENTRO; CHIUSA LA CARREGGIATA
CENTALE.
A DECIMA TOR DI VALLE RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SULLA VIA OSTIENSE
TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E VIA DI DECIMA IN DIREZIONE OSTIA
AD OSTIA ANTICA RALLENTAMENTI IN VIA DEI ROMAGNOLI ALL’ALTEZZA DIVIA
GABRIELE TORREMUZZA: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
IN USCITA DA ROMA, SI STA IN CODA, SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA CORSO DI
FRANCIA AL RACCORDO ANULARE E SULLA VIA CASSIA A PARTIRE DA VIA DEI DUE
PONTI
SULLA TANGENZIALE EST: TRAFFICO INCOLONNATO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A
VIA SALARIA, DA TIBURTINA – PORTONACCIO ALLA ROMA L’AQUILA E DA LARCO
PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA – L’AQUILA DA VIALE PALMIRO
TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI ROMA
SULLA ROMA FIUMICINO CODE DA PARCO DE MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA IN
DIREZIONE EUR
CODE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA
DIREZIONE OSTIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma