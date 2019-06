Traffico Roma del 13-06-2019 ore 19:30

NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019 ORE 19:20 R.B.

SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE CASSIA BIS E

SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE ANCHE PER UN INCIDENTE DALLA

BUFALOTTA ALLA PRENESTINA;

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA ROMA

FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.

AL TUSCOLANO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA APPIA NUOVA

AL BIVIO CON VIA VETURIA IN DIREZIONE CENTRO; CHIUSA LA CARREGGIATA

CENTALE.

A DECIMA TOR DI VALLE RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SULLA VIA OSTIENSE

TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E VIA DI DECIMA IN DIREZIONE OSTIA ­

AD OSTIA ANTICA RALLENTAMENTI IN VIA DEI ROMAGNOLI ALL’ALTEZZA DIVIA

GABRIELE TORREMUZZA: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.

IN USCITA DA ROMA, SI STA IN CODA, SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA CORSO DI

FRANCIA AL RACCORDO ANULARE E SULLA VIA CASSIA A PARTIRE DA VIA DEI DUE

PONTI

SULLA TANGENZIALE EST: TRAFFICO INCOLONNATO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A

VIA SALARIA, DA TIBURTINA – PORTONACCIO ALLA ROMA L’AQUILA E DA LARCO

PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA – L’AQUILA DA VIALE PALMIRO

TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI ROMA

SULLA ROMA FIUMICINO CODE DA PARCO DE MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA IN

DIREZIONE EUR

CODE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA

DIREZIONE OSTIA

