Traffico Roma del 13-06-2019 ore 20:00
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NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019 ORE 19:50 R.B.
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 ROMA- L’AQUILA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA ROMA
FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.
A SAN GIOVANNI POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE
IN PIAZZA DI S. CROCE IN GERUSALEMME: INCIDENTE AVVENUTO SUI BINARI DEL
TRAM.
AL TUSCOLANO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA APPIA NUOVA TRA VIA DELLE
CAVE E VIA VETURIA IN DIREZIONE CENTRO; SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA
DELLA CARREGGIATA CENTRALE.
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RALLENTAMENTI DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA
DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE FIUMICINO: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI
UN INCIDENTE.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA, PROSEGUENDO
LUNGO LA TANGENZIALE EST CODE DA LARGO SETTIMIO POASSAMONTI A VIALE
CASTERNSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNNI.
RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA – L’AQUILA DA VIALE
PALMIRO TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI ROMA
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO
A VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma