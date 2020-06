Traffico Roma del 13-06-2020 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane prudenza per incidenti Uno avvenuto in via Appia Nuova all’altezza di via Dei cessati spiriti un altro incidente in via dell’Impruneta nei pressi di piazza Fabrizio De Andrè lavori di manutenzione su viale della Moschea fino al 27 giugno divieto di transito nel tratto compreso tra via di Ponte Salario e via del Foro Italico nei due sensi di marcia e tre l’agonistica e via Anna Magnani verso Villa Ada a Fiumicino fino alle 16 di oggi per lavori sulla statale 296 della Scafa chiuso al traffico il viadotto dell’aeroporto direzione Ostia deviazione sul posto in zona Eur dalle 10:30 alle 12:30 è prevista una manifestazione di protesta quadrato della Concordia possibili disagi nell’area circostante trasporto pubblico sulla lìViterbo la circolazione rallentata per un guasto tecnico nella stazione di Acqua acetosa sul posto attivo un servizio bus sostitutivo per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma