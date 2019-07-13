Traffico Roma del 13-07-2019 ore 07:30
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CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA ALL’ALTEZZA DELLO
SVINCOLO PER LA VIA PONTINA.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA CENTRO E POMEZIA
NORD, VERSO ROMA.
CHIUSA, DA OGGI AL PROSSIMO 23 LUGLIO, LA GALLERIA FARNESINA, IN
DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI SULL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE.
PRIMA EDIZIONE QUESTA MATTINA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ROMA RIGHTS RUN,
CORSA SU STRADA DI 10 CHILOMETRI. PARTENZA ALLE 08.00 DA VIA DEI CERCHI E
ARRIVO AL CIRCO MASSIMO.
MODIFICHE DI PERCORSO ANCHE PER 18 LINEE BUS.
INTERROTTO PER UN GUASTO TECNICO IL SERVIZIO DELLA METRO A TRA ANAGNINA E
COLLI ALBANI. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma