Traffico Roma del 13-07-2019 ore 09:00
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CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO DELLA VIA PONTINA TRA LE USCITE POMEZIA
CENTRO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
PER LAVORI PULIZIA CHIUSA FINO ALLE 12,00 CA. VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO
BORSELLINO, LA COSIDDETTA VIA PANORAMICA, DA PIAZZALE CLODIO A VIA
TRIONFALE, IN DIREZIONE DELLA VIA TRIONFALE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA
SEGNALETICA.
.
CHIUSA, DA OGGI AL PROSSIMO 23 LUGLIO, LA GALLERIA FARNESINA, IN
DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI SULL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE.
PRIMA EDIZIONE QUESTA MATTINA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ROMA RIGHTS RUN,
CORSA SU STRADA DI 10 CHILOMETRI. PARTENZA ALLE 08.00 DA VIA DEI CERCHI E
ARRIVO AL CIRCO MASSIMO.
MODIFICHE DI PERCORSO ANCHE PER 18 LINEE BUS.
PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI E DOMANI, DOMENICA 14 LUGLIO, LA LINEA
METRO A RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA. LA TRATTA
INTERROTTA SARÀ SERVITA DA BUS SOSTITUTIVI. SERVIZIO METRO REGOLARE TRA
SUBAUGUSTA E BATTISTINI
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma