Traffico Roma del 13-07-2019 ore 09:00

CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO DELLA VIA PONTINA TRA LE USCITE POMEZIA

CENTRO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

PER LAVORI PULIZIA CHIUSA FINO ALLE 12,00 CA. VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO

BORSELLINO, LA COSIDDETTA VIA PANORAMICA, DA PIAZZALE CLODIO A VIA

TRIONFALE, IN DIREZIONE DELLA VIA TRIONFALE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA

SEGNALETICA.

CHIUSA, DA OGGI AL PROSSIMO 23 LUGLIO, LA GALLERIA FARNESINA, IN

DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI SULL’IMPIANTO DI

ILLUMINAZIONE.

PRIMA EDIZIONE QUESTA MATTINA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ROMA RIGHTS RUN,

CORSA SU STRADA DI 10 CHILOMETRI. PARTENZA ALLE 08.00 DA VIA DEI CERCHI E

ARRIVO AL CIRCO MASSIMO.

MODIFICHE DI PERCORSO ANCHE PER 18 LINEE BUS.

PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI E DOMANI, DOMENICA 14 LUGLIO, LA LINEA

METRO A RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA. LA TRATTA

INTERROTTA SARÀ SERVITA DA BUS SOSTITUTIVI. SERVIZIO METRO REGOLARE TRA

SUBAUGUSTA E BATTISTINI

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma