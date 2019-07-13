Traffico Roma del 13-07-2019 ore 10:30
Più informazioni su
A SUD DELLA CAPITALE, NELLA ZONA DI POMEZIA, CHIUSA, PER INCIDENTE, LA VIA
PONTINA TRA LE USCITE POMEZIA CENTRO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE ROMA.
AL DELLA VITTORIA SONO IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI PULZIA SULLA
COSIDDETTA VIA PANORAMICA, OVVERO SU VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO
BORSELLINO E A SEGUIRE SU VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, CHIUSE A
SALIRE DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE.
SOLITI RALLENTAMENTI, PER LAVORI, SULLA VIA AURELIA FRA VIA DEI CASALI
SANTOVETTI E VIA GREGORIO XI IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.
IN ZONA CAPANNELLE TRAFFICO RALLENTATO SU VIA DELLE CAPANNELLE FRA VICOLO
DELLE CAPANNELLE E VIA DEL CALICE IN DIREZIONE DI VIA APPIA NUOVA.
TRAFFICO RALLENTATO IN DIREZIONE DEL LIDO DI OSTIA SU VIA CRISTOFORO
COLOMBO FRA VIA DEL RISARO E VIA DI ACILIA.
ANCHE QUESTO FINE SETTIMANA PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTEZIONE SULLA LINEA
A DELLA METROPOLITANA: OGGI E DOMANI RIMARRÀ INTERROTTA LA TRATTA
SUBAUGUSTA – ANAGNINA, SERVITA COMUNQUE, DA BUS SOSTITUTIVI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma