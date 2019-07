Traffico Roma del 13-07-2019 ore 10:30

A SUD DELLA CAPITALE, NELLA ZONA DI POMEZIA, CHIUSA, PER INCIDENTE, LA VIA

PONTINA TRA LE USCITE POMEZIA CENTRO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE ROMA.

AL DELLA VITTORIA SONO IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI PULZIA SULLA

COSIDDETTA VIA PANORAMICA, OVVERO SU VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO

BORSELLINO E A SEGUIRE SU VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, CHIUSE A

SALIRE DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE.

SOLITI RALLENTAMENTI, PER LAVORI, SULLA VIA AURELIA FRA VIA DEI CASALI

SANTOVETTI E VIA GREGORIO XI IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.

IN ZONA CAPANNELLE TRAFFICO RALLENTATO SU VIA DELLE CAPANNELLE FRA VICOLO

DELLE CAPANNELLE E VIA DEL CALICE IN DIREZIONE DI VIA APPIA NUOVA.

TRAFFICO RALLENTATO IN DIREZIONE DEL LIDO DI OSTIA SU VIA CRISTOFORO

COLOMBO FRA VIA DEL RISARO E VIA DI ACILIA.

ANCHE QUESTO FINE SETTIMANA PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTEZIONE SULLA LINEA

A DELLA METROPOLITANA: OGGI E DOMANI RIMARRÀ INTERROTTA LA TRATTA

SUBAUGUSTA – ANAGNINA, SERVITA COMUNQUE, DA BUS SOSTITUTIVI.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

