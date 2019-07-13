Traffico Roma del 13-07-2019 ore 12:30
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A ROMA NORD RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA SALARIA FRA VIA DEL FORO
ITALICO E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.
ALL’APPIO LATINO INCIDENTE SU VIA CILICIA FRA PIAZZA GALERIA E VIA APPIA
ANTICA IN DIREZIONE PIAZZALE OSTIENSE: CI SONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DA
PIAZZA GALERIA.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE
PER TRAFFICO E INCIDENTE FRA LA VIA DEL MARE-V.OSTIENSE E LO SVINCOLO PER
VIA C.COLOMBO, IN DIREZIONE APPIA.
TRAFFICO INTENSO È SEGNALATO SU TUTTE LE PRINCIPALI DIRETTRICI CHE
CONDUCONO VERSO IL LITORALE LAZIALE, IN PARTICOLARE CODE SULLA PONTINA
DALL’EUR A PRATICA DI MARE VERSO POMEZIA.
PROPRIO NELLA ZONA DI POMEZIA, SEMPRE SULLA VIA PONTINA, A CAUSA DI UN
INCIDENTE SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA TRA LE USCITE POMEZIA CENTRO E
POMEZIA NORD, IN DIREZIONE ROMA: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma