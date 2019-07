Traffico Roma del 13-07-2019 ore 12:30

A ROMA NORD RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA SALARIA FRA VIA DEL FORO

ITALICO E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.

ALL’APPIO LATINO INCIDENTE SU VIA CILICIA FRA PIAZZA GALERIA E VIA APPIA

ANTICA IN DIREZIONE PIAZZALE OSTIENSE: CI SONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DA

PIAZZA GALERIA.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE

PER TRAFFICO E INCIDENTE FRA LA VIA DEL MARE-V.OSTIENSE E LO SVINCOLO PER

VIA C.COLOMBO, IN DIREZIONE APPIA.

TRAFFICO INTENSO È SEGNALATO SU TUTTE LE PRINCIPALI DIRETTRICI CHE

CONDUCONO VERSO IL LITORALE LAZIALE, IN PARTICOLARE CODE SULLA PONTINA

DALL’EUR A PRATICA DI MARE VERSO POMEZIA.

PROPRIO NELLA ZONA DI POMEZIA, SEMPRE SULLA VIA PONTINA, A CAUSA DI UN

INCIDENTE SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA TRA LE USCITE POMEZIA CENTRO E

POMEZIA NORD, IN DIREZIONE ROMA: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma