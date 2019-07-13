Traffico Roma del 13-07-2019 ore 13:30
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TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
ANCHE IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA, NON CI SONO INFATTI
PROBLEMATICHE DI RILIEVO.
GLI UNICI DISAGI SONO PRESENTI SULLA VIA SULLA VIA PONTINA DOVE CI SONO
CODE A TRATTI PER TRAFFICO DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER VIA DI PRATICA
IN DIREZIONE POMEZIA.
COMPLETAMENTRE RIAPERTO AL TRAFFICO, SULLA VIA PONTINA, IL TRATTO NELLA
ZONA DI POMEZIA, IN PRECEDENZA CHIUSO PER UN GRAVE INCIDENTE.
IL TRASPORTO PUBBLICO: RICORDIAMO CHE DA POCHI GIORNI È APERTO IL CORRIDOIO
DELLA MOBILITA’ EUR-LAURENTINA, LA PREFERENZIALE CHE COLLEGA IL CAPOLINEA
DELLA METRO B ALLA ZONA RESIDENZIALE OLTRE IL RACCORDO ANULARE A SUD DELLA
CITTA’.
IN SERVIZIO LE LINEE 72-73-74 PER VELOCIZZARE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO I
NODI DI SCAMBIO LAURENTINA, EUR FERMI, PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA.
AL MOMENTO SOLO SULLA LINEA 74 SONO IMPIEGATI I FILOBUS. LA 72 VIAGGIA TRA
IL TERMINAL LAURENTINA, IL CAMPUS BIOMEDICO E TRIGORIA; LA 73 TRA PIAZZALE
DELL’AGRICOLTURA-LA FERMATA EUR PALASPORT DELLA METRO B E TRIGORIA; LA 74,
INVECE, FA LA SPOLA TRA IL TERMINAL LAURENTINA E FONTE LAURENTINA/VIA
BRUNETTI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma