Traffico Roma del 13-07-2019 ore 15:30
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TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE.
SOLO BREVI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE
PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LE USCITE DI VIA SALARIA E VIA FLAMINIA.
POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER I NCIDENTE SU VIALE MANZONE ALL’ALTEZZA DI VIA
EMANUELE FILIBERTO, INCIDENTE E POSSIBILI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA DELLA
PISANA IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO ANULARE
OGGI E DOMANI, LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO A, SOSPESA TRA LE
STAZIONI DI SUBAUGUSTA E ANAGNINA, LA TRATTA INTERROTTA E’ SERVITA DA
NAVETTE BUS. SERVIZIO METRO REGOLARE TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI.
TORNA L’APPUNTAMENTO CON #VIALIBERA, IN EDIZIONE NOTTURNA CON LA
CONSUETA CHIUSURA AL TRAFFICO, PER LASCIARE VIA LIBERA A PEDONI E CICLISTI,
DALLE 19 ALLA MEZZANOTTE. TRA LE STRADE INTERESSATE VIA DEI FORI
IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA, VIA COLA DI RIENZO, VIA VENETO, VIALE MANZONI E
VIA LABICANA. DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS.
ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE CONTINUA “ROCK IN ROMA”, IL FESTIVAL
DELL’ESTATE ROMANA GIUNTO ALLA SUA UNDICESIMA EDIZIONE.
QUESTA SERA, APPUNTAMENTO CON IL CONCERTO DELL’ARTISTA “CARL BRAVE
POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER LA CIRCOLAZIONE IN ZONA APPIO TUSCOLANO, E DALLA
MEZZANOTTE, PER FAVORIRE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI, VARIAZIONI ALLA
CIRCOLAZIONE IN VIA DELLE CAPANNELLE E IN VIA PIZZO DI CALABRIA.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma