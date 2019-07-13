Traffico Roma del 13-07-2019 ore 17:30
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA VIA TUSCOLANA E VIA ARDEATINA.
SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI ALL’ALTEZZA
DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
OGGI E DOMANI, LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO A, SOSPESA TRA LE
STAZIONI DI SUBAUGUSTA E ANAGNINA, LA TRATTA INTERROTTA E’ SERVITA DA
NAVETTE BUS. SERVIZIO METRO REGOLARE TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI.
TORNA L’APPUNTAMENTO CON #VIALIBERA, IN EDIZIONE NOTTURNA CON LA
CONSUETA CHIUSURA AL TRAFFICO, PER LASCIARE VIA LIBERA A PEDONI E CICLISTI,
DALLE 19 ALLA MEZZANOTTE. TRA LE STRADE INTERESSATE VIA DEI FORI
IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA, VIA COLA DI RIENZO, VIA VENETO, VIALE MANZONI E
VIA LABICANA. DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS.
ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE CONTINUA “ROCK IN ROMA”, IL FESTIVAL
DELL’ESTATE ROMANA GIUNTO ALLA SUA UNDICESIMA EDIZIONE.
QUESTA SERA, APPUNTAMENTO CON IL CONCERTO DELL’ARTISTA “CARL BRAVE
POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER LA CIRCOLAZIONE IN ZONA APPIO TUSCOLANO, E DALLA
MEZZANOTTE, PER FAVORIRE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI, VARIAZIONI ALLA
CIRCOLAZIONE IN VIA DELLE CAPANNELLE E IN VIA PIZZO DI CALABRIA.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma