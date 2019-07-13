Traffico Roma del 13-07-2019 ore 18:30
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TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
DALL’USCITA PER VIA DI BOCCEA ALLA CASSIA BIS;
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA VIA DEL MARE ALLA VIA PONTINA.
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL
DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA.
PER LAVORI RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
TORNA L’APPUNTAMENTO CON “VIALIBERA” MA IN VERSIONE BY NIGHT. DALLE 19 ALLA
MEZZANOTTE, ALCUNE STRADE CITTADINE SARANNO INTERAMENTE O PARZIALMENTE
CHIUSE AL TRAFFICO E RISERVATE A PEDONI E CICLISTI. DEVIATE ANCHE LE LINEE
BUS.
LE STRADE INTERESSATE SONO: VIA COLA DI RIENZO, PIAZZA DEL POPOLO, VIA DEL
CORSO, VIA DEI FORI IMPERIALI, VIA DI SAN GREGORIO, VIA LABICANA, VIALE
MANZONI, VIA DI SANTA BIBIANA E VIA TIBURTINA FINO A VIA DEI RETI.
ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE CONTINUA “ROCK IN ROMA”, IL FESTIVAL
DELL’ESTATE ROMANA GIUNTO ALLA SUA UNDICESIMA EDIZIONE.
QUESTA SERA, APPUNTAMENTO CON IL CONCERTO DELL’ARTISTA “CARL BRAVE
POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER LA CIRCOLAZIONE ALL’ APPIO TUSCOLANO, E DALLA
MEZZANOTTE, PER FAVORIRE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI, CAMBIAMENTI ALLA
VIABILITÀ IN VIA DELLE CAPANNELLE E IN VIA PIZZO DI CALABRIA.
IL TRASPORTO PUBBLICO:
OGGI E DOMANI, LAVORI SULLA METRO A, CHIUSA LA TRATTA SUBAUGUSTA- ANAGNINA:
ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TRA LE DUE STAZIONI. SERVIZIO
REGOLARE INVECE TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma