Traffico Roma del 13-07-2019 ore 18:30

TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA

DALL’USCITA PER VIA DI BOCCEA ALLA CASSIA BIS;

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA VIA DEL MARE ALLA VIA PONTINA.

RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL

DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA.

PER LAVORI RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO

DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.

TORNA L’APPUNTAMENTO CON “VIALIBERA” MA IN VERSIONE BY NIGHT. DALLE 19 ALLA

MEZZANOTTE, ALCUNE STRADE CITTADINE SARANNO INTERAMENTE O PARZIALMENTE

CHIUSE AL TRAFFICO E RISERVATE A PEDONI E CICLISTI. DEVIATE ANCHE LE LINEE

BUS.

LE STRADE INTERESSATE SONO: VIA COLA DI RIENZO, PIAZZA DEL POPOLO, VIA DEL

CORSO, VIA DEI FORI IMPERIALI, VIA DI SAN GREGORIO, VIA LABICANA, VIALE

MANZONI, VIA DI SANTA BIBIANA E VIA TIBURTINA FINO A VIA DEI RETI.

ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE CONTINUA “ROCK IN ROMA”, IL FESTIVAL

DELL’ESTATE ROMANA GIUNTO ALLA SUA UNDICESIMA EDIZIONE.

QUESTA SERA, APPUNTAMENTO CON IL CONCERTO DELL’ARTISTA “CARL BRAVE

POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER LA CIRCOLAZIONE ALL’ APPIO TUSCOLANO, E DALLA

MEZZANOTTE, PER FAVORIRE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI, CAMBIAMENTI ALLA

VIABILITÀ IN VIA DELLE CAPANNELLE E IN VIA PIZZO DI CALABRIA.

IL TRASPORTO PUBBLICO:

OGGI E DOMANI, LAVORI SULLA METRO A, CHIUSA LA TRATTA SUBAUGUSTA- ANAGNINA:

ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TRA LE DUE STAZIONI. SERVIZIO

REGOLARE INVECE TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

