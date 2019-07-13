Traffico Roma del 13-07-2019 ore 19:30
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SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA GLI
SVINCOLI DI VIA PONTINA E VIA ARDEATINA, RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO
IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA.
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SU VIA PONTINA DA CASTEL ROMANO AL RACCORDO
ANULARE VERSO LA CAPITALE .
SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI ALL’ALTEZZA
DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
OGGI E DOMANI, LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO A, SOSPESA TRA LE
STAZIONI DI SUBAUGUSTA E ANAGNINA, LA TRATTA INTERROTTA E’ SERVITA DA
NAVETTE BUS. SERVIZIO METRO REGOLARE TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI.
TORNA L’APPUNTAMENTO CON #VIALIBERA, IN EDIZIONE NOTTURNA CON LA
CONSUETA CHIUSURA AL TRAFFICO, PER LASCIARE VIA LIBERA A PEDONI E CICLISTI,
FINO ALLA MEZZANOTTE. TRA LE STRADE INTERESSATE VIA DEI FORI IMPERIALI,
PIAZZA VENEZIA, VIA COLA DI RIENZO, VIA VENETO, VIALE MANZONI E VIA
LABICANA. DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS.
ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE CONTINUA “ROCK IN ROMA”, IL FESTIVAL
DELL’ESTATE ROMANA GIUNTO ALLA SUA UNDICESIMA EDIZIONE.
QUESTA SERA, APPUNTAMENTO CON IL CONCERTO DELL’ARTISTA “CARL BRAVE
POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER LA CIRCOLAZIONE IN ZONA APPIO TUSCOLANO, E DALLA
MEZZANOTTE, PER FAVORIRE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI, VARIAZIONI ALLA
CIRCOLAZIONE IN VIA DELLE CAPANNELLE E IN VIA PIZZO DI CALABRIA.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma