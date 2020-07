Traffico Roma del 13-07-2020 ore 07:30

Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione di studio Daniele guerrisi poco il traffico ha registrato in città incolonnamenti sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova a bivio per il raccordo verso Roma tra lentamente a tratti con incolonnamenti sulla percorso Urbano della A24 da Viale Togliatti al bivio per la tangenziale verso il centro sulla linea C della metropolitana proseguono i lavori di completamento della tratta Colosseo San Giovanni e del nodo di scambio con la metro B per fare spazio ai cantieri da oggi fino al 7 dicembre la circolazione terminerà in anticipo e proseguirà con bus navetta la porta dei treni da Pantano l’ultima corsa Sara 20:30 da San Giovanni alle 21 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma