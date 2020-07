Traffico Roma del 13-07-2020 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane cover incidente sulla carreggiata interna del raccordo a partire dalla diramazione di Roma nord fino all’uscita per la via Nomentana rallentamenti per incidente con sversamento di olio sul manto stradale su via di due punti all’altezza del sottovia con a via Flaminia Nuova alle porte di Roma Est nella zona di Settecamini coronamenti sulla A24 la Roma L’Aquila Teramo in entrata Verso il raccordo per lavori in corso sempre per lavori chiuso un tratto di Corso d’Italia compreso tra via Marche via Toscana e oltre i mezzi con lunghezza oltre i 7 metri e il divieto di transito inizia da piazzale Brasile fino a via Toscana i lavori termineranno il prossimo 7 agosto tra poco dalle 9 sino aldici manifestazione in piazza Oderico da Pordenone nei pressi della sede della regione Lazio sulla linea C della metropolitana proseguono i lavori di completamento della tratta Colosseo San Giovanni prenoto di scambio con la metro B per fare spazio ai cantieri da oggi fino al 7 dicembre la circolazione terminerà in anticipo e proseguirà con una bus navetta al posto dei treni da Pantano l’ultimo stasera 20:30 da San Giovanni alle 21 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma