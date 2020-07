Traffico Roma del 13-07-2020 ore 09:30

Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi alle porte di Roma nord code per lavori sulla Salaria dalla Tenuta di Santa Colomba fino alla diramazione Roma nord verso il centro città code per incidente sulla carreggiata interna del raccordo dalla diramazione di Roma nord alla Nomentana sempre a Roma Nord incolonnamenti per il traffico sulla via Cassia e Flaminia partire dalla raccordo rispettivamente fino a via di Grottarossa e fino a viale di Tor di Quinto verso il centro rallentamenti per incidente con sversamento di olio sul manto stradale su via dei Due Ponti all’altezza del sottovia con a via Flaminia Nuova sulla percorso Urbano della Roma L’Aquila rallentamenti da Tor Cervara via Filippo Fiorentini a seguire da Portonaccio sino al bivio per la tangenziale tutto il centro città è alle porte di Roma Est nella zona di Settecamini incolonnamenti per lavori in corso sulla A24 la Roma Teramo in entrata Verso il raccordo fino allemanifestazione in piazza Oderico da Pordenone nei pressi della sede della regione Lazio possibile i disagi per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma