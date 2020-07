Traffico Roma del 13-07-2020 ore 11:30

Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi alle porte di Roma nord lunghe code per lavori di potatura sulla Salaria via Di Valle Ricca fino alla diramazione di Roma nord verso il centro code di un chilometro per incidente sul percorso Urbano della Roma L’Aquila dal raccordo a Tor Cervara verso la tangenziale sempre a Roma Nord incolonnamenti per il traffico sulla Cassia dal raccordo a via di Grotta sulla Flaminia da via di Grottarossa fino a viale di Tor di Quinto tutto in direzione del centro per lavori al gasdotto chiuso un tratto di Corso d’Italia compreso tra via Marche e via Toscana in oltre per i mezzi con lunghezza oltre i 7 metri e mezzo divieto di transito inizia da piazzale Brasile fino a via Toscana i lavori termineranno il prossimo 7 agosto fino alle 14 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone nei pressi della sede della regione Lazio possibile i disagi sulla via Ardeatina solite code per lavori 3 raccordi via di torricola In entrambe le direzionirestiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla situazione del traffico e dei Trasporti nel nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma