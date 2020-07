Traffico Roma del 13-07-2020 ore 12:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane Corso d’Italia tra via Marche via Toscana Inoltre per i mezzi con lunghezza oltre i 7 metri e mezzo il divieto di transito inizia da piazzale Brasile fino a via Toscana i lavori termineranno il prossimo 7 agosto fino alle 14 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone nei pressi della della regione Lazio code per lavori su Viale di Tor di Quinto tra ponte Milvio e via delle Fornaci di Tor di Quinto Verso il raccordo Rimaniamo in zona chiusa via dei Due Ponti tra via Marcella via Flaminia causa del danneggiamento della sottovia In seguito a un incidente il traffico verso il centro viene deviato su via Bomarzo mentre i veicoli provenienti dalla via Flaminia sempre in Ddel centro Sono deviati su Viale di Tor di Quinto code per lavori anche sulla via Ardeatina 3 record via di torricola In entrambe le direzioni sulla linea C della metropolitana proseguono i lavori di completamento della tratta Colosseo San Giovanni del nodo di scambio con la metro B da oggi è fino al 7 dicembre la circolazione terminerà in anticipo proseguirà con il bus navetta posto dei treni da Pantano l’ultima corsa su rotaie sarà alle 20:30 da San Giovanni alle 21 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce verde

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma