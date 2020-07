Traffico Roma del 13-07-2020 ore 13:30

Luceverde Roma pomeriggio dalla redazione Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul raccordo e consolari sulla Cassia abbiamo coda per traffico intenso nelle due direzioni per via di Grottarossa via dei Due Ponti a Centocelle da segnalare un incidente avvenuto in via dei Lauri all’altezza di via dei Faggi raccomandiamo Naturalmente le dovute attenzioni su via Ardeatina code Trail Run via di torricola nelle due direzioni la causa una riduzione della sede stradale da oggi lunedì 13 luglio fino al 7 di dicembre per lavori chiusura anticipata per la linea C della metropolitana ultima corsa da Pantano 20:30 da San Giovanni l’ultimo convoglio in partenza sarà alle 21 Concludiamo con i lavori in programma questa notte sul viadotto della Magliana tratto iniziale della Roma Fiumicino che partita alle 22 e resterà chiuso al traffico tra l’euro e via della Magliana in direzione dell’ aeroporto di Fiumicino per apertura domani mattina alle 6 per i dettagli di queste altre notiziesito Roma punto luceverde.it servizio cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma