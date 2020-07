Traffico Roma del 13-07-2020 ore 15:30

Luceverde Roma non pomeriggio dalla redazione difficoltà sull’Aurelia un incidente avvenuto all’altezza del raccordo anulare provoca incolonnamenti in direzione di Civitavecchia a partire da via Bogliasco incidente anche prima volta in via Frassineto all’altezza di via Dalmine raccomandiamo le dovute attenzioni prudenza anche in via Enrico de Nicola dove c’è stato un incidente in corrispondenza di Piazza dei Cinquecento sulla Cassia per traffico penso restano code nelle due direzioni tra via di Grottarossa via dei Due Ponti o disagi sono segnalati dalla polizia locale al centro a causa di un incidente avvenuto sul lungotevere Gianicolense all’altezza di Ponte Mazzini inevitabili ripercussioni in direzione di Trastevere trovi Ardeatina abbiamo qt3 il raccordo via di torricola nelle due direzioni la causa una riduzione della sede stradale per i dettagli di questo altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma