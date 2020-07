Traffico Roma del 13-07-2020 ore 16:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane difficoltà sull’Aurelia un incidente avvenuto all’altezza del raccordo anulare provoca incolonnamenti in direzione di Civitavecchia a partire da via Bogliasco lunghe code sulla Salaria nelle due direzioni tra Settebagni Monterotondo Scalo si tratta di una riduzione della sede stradale sulla via Cassia per traffico intenso restano gode nelle due direzioni tra Grottarossa via dei Due Ponti disagi sono segnalati dalla polizia locale al centro a causa di un incidente avvenuto sul lungotevere Gianicolense all’altezza di Ponte Mazzini inevitabili le ripercussioni direzione di Trastevere via Ardeatina abbiamo code tra il raccordo che ritorni ancora nelle due direzioni la causa una riduzione della sede stradale da oggi 13 luglio fino al 7dicembre per lavori chiusura anticipata per la linea C della metropolitana ultima corsa da Pantano alle 20:30 da San Giovanni l’ultimo convoglio in partenza sarà alle 21 Concludiamo con i lavori in programma questa notte su viadotto della Magliana tratto iniziale della Roma Fiumicino che a partire dalle 22 e resterà chiuso al traffico tra l’euro e via della Magliana in direzione di Fiumicino nell’apertura domani mattina alle 6

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma