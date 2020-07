Traffico Roma del 13-07-2020 ore 18:00

Luceverde Roma me trovati dalla redazione abbiamo disagio al Aurelio a causa di un incidente avvenuto in via Anastasio II all’incrocio con via dei savorelli Ci sono code in direzione di Piazza Pio XI incidente sull’Aurelia incidente avvenuto all’altezza del raccordo anulare restano incolonnamenti in direzione di Civitavecchia a partire da via Gregorio XI in aumento la circolazione sulla restante rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti in carreggiata interna tra le uscite Nomentana e Prenestina stessa situazione nella zona sud dove in carreggiata esterna a via morletta 20 con code a tratti a partire dalla Pontina svincolo Anagnina traffico intenso restano codine le due direzioni per via di Grottarossa in via dei Due Ponti sulla tangenziale code all’uscita stazione Tiburtina il bivio per la Roma L’Aquila in direzione di San Giovanni via Ardeatina abbiamo Chiudi tra il raccordo è la rotatoria di via di torricola nelle due direzioni la causa una riduzione della sede stradale per i dettagli di queste altre notizie che potete consultaresito Roma punto luceverde.it un servizio cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

