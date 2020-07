Traffico Roma del 13-07-2020 ore 18:30

Luceverde Roma mai trovati dalla redazione Buonasera sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra le uscite San Basilio centrale del latte e La Rustica situazione nella zona sud dove in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti con code a tratti a partire dalla Laurentina sino allo svincolo che va via sulla Cassia per traffico intenso restano cose nelle due direzioni tra via di Grottarossa via dei ponti con me anche in viale di Tor di Quinto dallo stadio Olimpico a Corso Francia e quindi sulla Salaria tra la tangenziale è l’aeroporto dell’Urbe in tangenziale code all’uscita stazione Tiburtina il bivio per la Roma la cui direzione di San Giovanni via Ardeatina restano code tra il raccordo è la rotatoria di torricola nelle due direzioni a causa una riduzione della sede stradale proprio incolonnamenti sulla Pontina Trattori dei Pini Castel di Decima in direzione di Latina per i dettagli di questo altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

