Traffico Roma del 13-07-2020 ore 20:00

Luceverde Roma una sera dalla redazione ci sono problemi sul Raccordo Anulare causa incidente incolonnamenti in carreggiata esterna per diversi chilometri a partire dalla Nomentana sino allo svincolo Soraya code anche in interna tra Flaminia e Salaria per traffico intenso cosa tratti in carreggiata interna tra le uscite Prenestina in Romania sempre per traffico nelle due direzioni tra via di Grottarossa via dei Due Ponti con le anche in viale di Tor di Quinto dallo stadio Olimpico a Corso Francia e rallentamenti di lieve entità sulla Salaria tra la tangenziale aeroporto dell’Urbe sulla Casilina incidente all’altezza via del lucarino inevitabili disagi Ci troviamo nella zona di Torre Spaccata latino abbiamo conti tra il raccordo è la rotatoria di via di torricola nelle due direzioni la causa una riduzione della sede stradale Ardeatina coda per incidente all’altezza del Divino Amore in direzione di via della Falcognana Concludiamo con i lavori in programma questa notte sul viadotto della Magliana tratto iniziale della Roma Fiumicinoche a partire dalle 22 e resterà chiusa al traffico tra l’euro e via della Magliana in direzione dell’aeroporto di Fiumicino per apertura domani mattina alle 6 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.al luceverde.it da Stefano Baiocchi e tutto Grazie per l’attenzione Buon proseguimento di serata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma