Traffico Roma del 13-08-2019 ore 07:30
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CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE LUNGO LE STRADE DI ROMA,
REGOLARE LA SITUAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, IN ENTRAMBE LE
CARREGGIATE.
RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI. LA RIAPERTURA È PREVISTA PER IL 2 SETTEMBRE.
ULTIMO GIORNO DI INTERRUZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE
STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA.
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERESSATA.
DA DOMANI E FINO AL 19 AGOSTO L’INTERRUZIONE INTERESSERÀ IL TRATTO SAN
GIOVANNI-OTTAVIANO.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma