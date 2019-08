Traffico Roma del 13-08-2019 ore 08:00

CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE LUNGO LE STRADE DI ROMA,

REGOLARE LA SITUAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, IN ENTRAMBE LE

CARREGGIATE.

RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI

ILLUMINAZIONE, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI. LA RIAPERTURA È PREVISTA PER IL 2 SETTEMBRE.

ULTIMO GIORNO DI INTERRUZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE

STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA.

ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERESSATA.

DA DOMANI E FINO AL 19 AGOSTO L’INTERRUZIONE INTERESSERÀ IL TRATTO SAN

GIOVANNI-OTTAVIANO.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!!

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma