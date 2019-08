Traffico Roma del 13-08-2019 ore 08:30

DECISAMENTE SCARSO IL TRAFFICO, AL MOMENTO, LUNGO LE STRADE DI ROMA.

REGOLARI ANCHE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ, E SCORREVOLE L’INTERO

ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

NEL QUARTIERE TUSCOLANO, CHIUSA VIA NOCERA UMBRA, FINO AL 24 AGOSTO, PER

LAVORI DI SCAVO, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, VERSO VIA TUSCOLANA.

CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE,

TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SAN

GIOVANNI. LA RIAPERTURA È PREVISTA PER IL 2 SETTEMBRE.

ULTIMO GIORNO DI INTERRUZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE

STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA.

ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERESSATA.

DA DOMANI E FINO AL 19 AGOSTO L’INTERRUZIONE INTERESSERÀ IL TRATTO SAN

GIOVANNI-OTTAVIANO.

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma