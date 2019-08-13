Traffico Roma del 13-08-2019 ore 09:00
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DECISAMENTE SCARSO IL TRAFFICO, AL MOMENTO, LUNGO LE STRADE DI ROMA.
REGOLARI ANCHE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ, E SCORREVOLE L’INTERO
ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
NEL QUARTIERE TUSCOLANO, CHIUSA VIA NOCERA UMBRA, FINO AL 24 AGOSTO, PER
LAVORI DI SCAVO, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, VERSO VIA TUSCOLANA.
CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE,
TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI. LA RIAPERTURA È PREVISTA PER IL 2 SETTEMBRE.
ULTIMO GIORNO DI INTERRUZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE
STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA.
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERESSATA.
DA DOMANI E FINO AL 19 AGOSTO L’INTERRUZIONE INTERESSERÀ IL TRATTO SAN
GIOVANNI-OTTAVIANO.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma