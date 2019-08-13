Traffico Roma del 13-08-2019 ore 10:00
Più informazioni su
IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE, LUNGO LE STRADE DELLA CITTÀ.
REGOLARI ANCHE LE CONSOLARI IN ENTRATA A ROMA, E SCORREVOLE L’INTERO ANELLO
DEL RACCORDO ANULARE.
DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE NEL QUARTIERE TRIESTE, IN VIA ANAPO, IN
PROSSIMITÀ DI VIA CERESIO.
NEL QUARTIERE TUSCOLANO, CHIUSA VIA NOCERA UMBRA, FINO AL 24 AGOSTO, PER
LAVORI DI SCAVO, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, VERSO VIA TUSCOLANA.
ULTIMO GIORNO DI INTERRUZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE
STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA.
DA DOMANI E FINO AL 19 AGOSTO, INVECE, L’INTERRUZIONE INTERESSERÀ IL TRATTO
SAN GIOVANNI-OTTAVIANO. COME SEMPRE, SARANNO PREDISPOSTI BUS SOSTITUTIVI,
NELLA TRATTA INTERROTTA.
A CIAMPINO, DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA, IN P.ZZA KENNEDY, FINO AL 1
SETTEMBRE, PER AGEVOLARE LA SOSTA DEI BUS SOSTITUTIVI DI TRENITALIA CHE
SOSTITUISCONO LA LINEA FERROVIARIA FL4 ROMA-ALBANO, INTERROTTA TRA CASSINO
ED ALBANO LAZIALE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma