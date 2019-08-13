Traffico Roma del 13-08-2019 ore 10:30
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NESSUNA NOVITÀ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO,
LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE E SENZA PARTICOLARI DIFFICOLTÀ
SULLA SS148 PONTINA, BREVI RALLENTEMANTI PER TRAFFICO INTENSO, IN
PROSSIMITÀ DI SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA.
NEL QUARTIERE TUSCOLANO, CHIUSA VIA NOCERA UMBRA, FINO AL 24 AGOSTO, PER
LAVORI DI SCAVO, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, VERSO VIA TUSCOLANA.
ULTIMO GIORNO DI INTERRUZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE
STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA.
DA DOMANI E FINO AL 19 AGOSTO, INVECE, L’INTERRUZIONE INTERESSERÀ IL TRATTO
SAN GIOVANNI-OTTAVIANO. COME SEMPRE, SARANNO PREDISPOSTI BUS SOSTITUTIVI,
NELLA TRATTA INTERROTTA.
A CIAMPINO, DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA, IN P.ZZA KENNEDY, FINO AL
1 SETTEMBRE, PER AGEVOLARE LA SOSTA DEI BUS SOSTITUTIVI DI TRENITALIA CHE
SOSTITUISCONO LA LINEA FERROVIARIA FL4 ROMA-ALBANO, INTERROTTA TRA CASSINO
ED ALBANO LAZIALE.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma