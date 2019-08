Traffico Roma del 13-08-2019 ore 11:30

NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO AL MOMENTO SULLE STRADE CITTADINE; NESSUNA

SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI, FA ECCEZIONE LA PONTINA

PENALIZZATA DA LAVORI IN CORSO E DA INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL

ROMANO TRIGORIA IN DIREZIONE DI ROMA.

AL TUSCOLANO INCIDENTE IN VIA MUZIO SCEVOLA ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA MARIA

AUSILIATRICE; ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA DI CENTOCELLE IN VIALE DELLA

PRIMAVERA IN PROSSIMITÀ DI VIA OBERDAN PETRINI. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE

ATTENZIONI.

PRUDENZA ANCHE ALL’APPIO PIGNATELLI PER UN INCIDENTE REGISTRATO IN VIA

DELL’ALMONE.

PER ACCERTAMENTI TECNICI RESTA CHIUSA LA TRAFFICO VIA RISERVA DELLA

TORRETTA TRA VIA ACQUAFREDDA E VIA DELLA MAGLIANELLA.

PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA

CHIUSA A SCENDERE, OVVEROSIA A PARTIRE DA VIA DELLA PINETA SACCCHETTI IN

DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

CHIUSI NATURALMENTE TUTTI GLI ACCESSI, VALE A DIRE QUELLI DI VIA DELLA

PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE E DI VIA MARIO

FANI. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI NELLA ZONA DI MONTE MARIO.



AUTORE: STEFANO BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma