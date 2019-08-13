Traffico Roma del 13-08-2019 ore 11:30
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NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO AL MOMENTO SULLE STRADE CITTADINE; NESSUNA
SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI, FA ECCEZIONE LA PONTINA
PENALIZZATA DA LAVORI IN CORSO E DA INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL
ROMANO TRIGORIA IN DIREZIONE DI ROMA.
AL TUSCOLANO INCIDENTE IN VIA MUZIO SCEVOLA ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA MARIA
AUSILIATRICE; ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA DI CENTOCELLE IN VIALE DELLA
PRIMAVERA IN PROSSIMITÀ DI VIA OBERDAN PETRINI. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE
ATTENZIONI.
PRUDENZA ANCHE ALL’APPIO PIGNATELLI PER UN INCIDENTE REGISTRATO IN VIA
DELL’ALMONE.
PER ACCERTAMENTI TECNICI RESTA CHIUSA LA TRAFFICO VIA RISERVA DELLA
TORRETTA TRA VIA ACQUAFREDDA E VIA DELLA MAGLIANELLA.
PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA
CHIUSA A SCENDERE, OVVEROSIA A PARTIRE DA VIA DELLA PINETA SACCCHETTI IN
DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
CHIUSI NATURALMENTE TUTTI GLI ACCESSI, VALE A DIRE QUELLI DI VIA DELLA
PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE E DI VIA MARIO
FANI. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI NELLA ZONA DI MONTE MARIO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma