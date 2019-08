Traffico Roma del 13-08-2019 ore 13:30

SEMPRE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SENZA PARTICOLARI DIFFICOLTÀ SULLE STRADE

DI ROMA E PROVINCIA.

SULLA SS148 PONTINA, BREVI RALLENTEMANTI PER TRAFFICO INTENSO, IN

PROSSIMITÀ DI SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA.

NEL QUARTIERE TUSCOLANO, CHIUSA VIA NOCERA UMBRA, FINO AL 24 AGOSTO, PER

LAVORI DI SCAVO, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, VERSO VIA TUSCOLANA.

PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA

CHIUSA A SCENDERE, OVVEROSIA A PARTIRE DA VIA DELLA PINETA SACCCHETTI IN

DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

CHIUSI NATURALMENTE TUTTI GLI ACCESSI, VALE A DIRE QUELLI DI VIA DELLA

PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE E DI VIA MARIO

FANI. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI NELLA ZONA DI MONTE MARIO.

ULTIMO GIORNO DI INTERRUZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE

STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA.

DA DOMANI E FINO AL 19 AGOSTO, INVECE, L’INTERRUZIONE INTERESSERÀ IL TRATTO

SAN GIOVANNI-OTTAVIANO. COME SEMPRE, SARANNO PREDISPOSTI BUS SOSTITUTIVI,

NELLA TRATTA INTERROTTA.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: ADOLFO RICCI

I

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma