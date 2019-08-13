Traffico Roma del 13-08-2019 ore 13:30
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SEMPRE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SENZA PARTICOLARI DIFFICOLTÀ SULLE STRADE
DI ROMA E PROVINCIA.
SULLA SS148 PONTINA, BREVI RALLENTEMANTI PER TRAFFICO INTENSO, IN
PROSSIMITÀ DI SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA.
NEL QUARTIERE TUSCOLANO, CHIUSA VIA NOCERA UMBRA, FINO AL 24 AGOSTO, PER
LAVORI DI SCAVO, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, VERSO VIA TUSCOLANA.
PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA
CHIUSA A SCENDERE, OVVEROSIA A PARTIRE DA VIA DELLA PINETA SACCCHETTI IN
DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
CHIUSI NATURALMENTE TUTTI GLI ACCESSI, VALE A DIRE QUELLI DI VIA DELLA
PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE E DI VIA MARIO
FANI. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI NELLA ZONA DI MONTE MARIO.
ULTIMO GIORNO DI INTERRUZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE
STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA.
DA DOMANI E FINO AL 19 AGOSTO, INVECE, L’INTERRUZIONE INTERESSERÀ IL TRATTO
SAN GIOVANNI-OTTAVIANO. COME SEMPRE, SARANNO PREDISPOSTI BUS SOSTITUTIVI,
NELLA TRATTA INTERROTTA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: ADOLFO RICCI
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma