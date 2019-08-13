Traffico Roma del 13-08-2019 ore 14:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
TUTTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-
TERAMO.
SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST E SULLE PIù IMPORTANTI
STRADE DELLA CAPITALE.
CONTINUANO I LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA: ULTIMO GIORNO DI
INTERRUZIONE TRA LE STAZIONI ANAGNINA E TERMINI.
DA DOMANI E FINO AL 19 AGOSTO, INVECE, LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
INTERESSERÀ IL TRATTO SAN GIOVANNI-OTTAVIANO. COME SEMPRE, SARANNO
PREDISPOSTI BUS SOSTITUTIVI, NELLA TRATTA INTERROTTA.
VI RICORDIAMO LA SOSPENSIONE DELLA ZTL DEL TRIDENTE FINO A DOMENICA 25
AGOSTO, INSIEME A TUTTE LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO IN FASCIA NOTTURNA CHE
RIPRENDERANNO IL PRIMO SETTEMBRE. RIMANGONO INVARIATE LE DIURNE DEL CENTRO
STORICO E DI TRASTEVERE.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma