Traffico Roma del 13-08-2019 ore 14:30

TUTTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-

TERAMO.

SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST E SULLE PIù IMPORTANTI

STRADE DELLA CAPITALE.

CONTINUANO I LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA: ULTIMO GIORNO DI

INTERRUZIONE TRA LE STAZIONI ANAGNINA E TERMINI.

DA DOMANI E FINO AL 19 AGOSTO, INVECE, LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

INTERESSERÀ IL TRATTO SAN GIOVANNI-OTTAVIANO. COME SEMPRE, SARANNO

PREDISPOSTI BUS SOSTITUTIVI, NELLA TRATTA INTERROTTA.

VI RICORDIAMO LA SOSPENSIONE DELLA ZTL DEL TRIDENTE FINO A DOMENICA 25

AGOSTO, INSIEME A TUTTE LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO IN FASCIA NOTTURNA CHE

RIPRENDERANNO IL PRIMO SETTEMBRE. RIMANGONO INVARIATE LE DIURNE DEL CENTRO

STORICO E DI TRASTEVERE.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma