Traffico Roma del 13-08-2019 ore 15:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
TUTTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-
TERAMO.
SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST E SULLE PIù IMPORTANTI
STRADE DELLA CAPITALE.
IN ZONA AURELIA, RICORDIAMO CHIUSA DAL 29 LUGLIO A CAUSA DI UNA VORAGINE
VIA BONAVENTURA CERRETTI TRA VIA SCADUTO E VIA BALDO DEGLI UBALDI.
IN PROSSIMITà DI MONTESPACCATO, PER MOTIVI DI SICUREZZA E PER VERIFICHE IN
ATTO AL CAVALCAVIA IN PROSSIMITà DI VIA DELLA MAGLIANELLA, CHIUSA FINO A
CESSATE ESIGENZE, VIA RISERVA DELLA TORRETTA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA
VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA MAGLIANELLA.
CONTINUANO I LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA: ULTIMO GIORNO DI
INTERRUZIONE TRA LE STAZIONI ANAGNINA E TERMINI.
DA DOMANI E FINO AL 19 AGOSTO, INVECE, LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
INTERESSERÀ IL TRATTO SAN GIOVANNI-OTTAVIANO. COME SEMPRE, SARANNO
PREDISPOSTI BUS SOSTITUTIVI, NELLA TRATTA INTERROTTA.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma