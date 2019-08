Traffico Roma del 13-08-2019 ore 16:30

SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA DI VIA DI PRATICA

IN DIREZIONE ROMA

PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: GLI

INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO, COMPORTANO LA CHIUSURA DEL TUNNEL TRA

VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA

SALARIA.

LA RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE

TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ULTIMO GIORNO DI INTERRUZZIONE NELLA

TRATTA TERMINI – ANAGNINA; IL COLLEGAMENTO è GARANTITO DA BUS NAVETTA

SOSTITUTIVI.

DA DOMANI, AL VIA LA SECONDA FASE DI LAVORI CHE PREVEDE LO STOP ALLA

CIRCOLAZIONE, FINO AL PROSSIMO 19 AGOSTO, NELLA TRATTA SAN GIOVANNI –

OTTAVIANO SAN PIETRO.

PER UN GUASTO TECNICO IN VIALE ROSSINI LE LINEE TRAM 3 E 19 SONO INTERROTTE

TRA LE STAZIONI GALENO E VALLE GIULIA; ATTIVI BUS SOSTIOTUTIVI

