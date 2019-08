Traffico Roma del 13-08-2019 ore 18:30

BUONA SERA DALLA REDAZIONE.

IL TARDO POMERIGGIO PROSEGUE SENZA PARTICOLARI DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24.

SI GUIDA REGOLARMENTE SULLA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE

DELLA CITTÀ, DOVE IN QUESTI GIORNI IL TRAFFICO È DAVVERO SCARSO.

IN ZONA AURELIA, RICORDIAMO CHIUSA DAL 29 LUGLIO A CAUSA DI UNA VORAGINE,

VIA BONAVENTURA CERRETTI TRA VIA SCADUTO E VIA BALDO DEGLI UBALDI.

IN PROSSIMITÀ DI MONTESPACCATO, PER MOTIVI DI SICUREZZA E PER VERIFICHE IN

ATTO AL CAVALCAVIA IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLA MAGLIANELLA, CHIUSA FINO A

CESSATE ESIGENZE, VIA RISERVA DELLA TORRETTA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA

VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA MAGLIANELLA.

VI RICORDIAMO CHE DA DOMANI, E FINO AL 19 AGOSTO, LA SOSPENSIONE DEL

SERVIZIO DELLA METRO A, INTERESSERÀ IL TRATTO SAN GIOVANNI-OTTAVIANO. IL

PERCORSO VIENE COMUNQUE COPERTO DA AUTOBUS SOSTITUTIVI.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

