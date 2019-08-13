Traffico Roma del 13-08-2019 ore 19:30
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TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SUL PERCORSO URBANO DELLA
A24 NONCHÉ SU TUTTE LE CONSOLARI
INTANTO PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: GLI
INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO, COMPORTANO LA CHIUSURA DEL TUNNEL TRA
VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA
SALARIA.
LA RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE
TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ULTIMO GIORNO DI INTERRUZZIONE NELLA
TRATTA TERMINI – ANAGNINA;
AL VIA DA DOMANI LA SECONDA FASE DI LAVORI CHE PREVEDE LO STOP ALLA
CIRCOLAZIONE, FINO AL PROSSIMO 19 AGOSTO, NELLA TRATTA SAN GIOVANNI –
OTTAVIANO SAN PIETRO.
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma